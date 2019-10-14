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При Тедеско «Спартак» станет тренироваться в Тушино

21:15
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По данным «СЭ», новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, который сегодня был представлен в этом качестве официально, принял решение, что подавляющее большинство тренировок красно-белые будут проводить на комплексе полей в Тушино рядом с «Открытие Ареной», а не на базе в Тарасовке.

Такое мнение у 34-летнего немца сложилось во время предыдущей поездки в Москву, в ходе которой он познакомился с клубной инфраструктурой. Тарасовка смутила Тедеско с точки зрения логистики — ему не понравились удаленность от города и постоянная напряженная дорожная ситуация на этом направлении. (Вячеслав Короткин)

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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер




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