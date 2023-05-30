Президент «Урала» заявил, что Мишкич не покинет клуб в летнее трансферное окно

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что центральный полузащитник Данэль Мишкич не покинет клуб в летнее трансферное окно.

«Даниэля Мишкича мы переподписали еще на несколько лет. Он не уходит летом и остается с нами», — приводит слова Иванова Sport24.

Мишкич перешел в «Урал» из «Оренбурга» в 2020 году. В сезоне-2022/23 он провел за екатеринбургскую команду 36 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.