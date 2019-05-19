Президент "Урала" о матче с "Локо": "Сколько можно убивать команду?! Кому такой футбол нужен?"

Президент "Урала" Григорий Иванов раскритиковал судейство матча 29-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2).

– Я не люблю обсуждать судейство. Но сколько можно? Там они ВАР подчиняются (Иванов, видимо, имеет в виду кубковый матч с тульским "Арсеналом" – Прим. "СЭ"), здесь вообще непонятно кому! Обидно. Сколько можно команду убивать? Кому такой футбол нужен? Ну вот кому. Ответьте мне? Для чего тогда нам вообще выходить на поле? "Локомотиву" надо было выиграть? Так и сказали бы... Мы бы просто тогда не вышли на игру – 0:3 бы нам засчитали вот и все. Зачем?! Мы же классно играли, хорошо. Разве нет?

– Москалев отнял у вас победу?

– Да он постоянно нас так судит...

– Пенальти был?

– Какой пенальти? Да нет, конечно! И вообще странные свистки по хо ходу встречи.

– Что скажете об удалении Страндерга?

– Зачем он его удалил? Ну одной карточки точно не было! Даже Федя Смолов показывал, что ничего там не было. Нет, а он все равно достает... Что это такое?! (Виталий Айрапетов)​

Страдберг показал жест о предвзятости арбитра после удаления?

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