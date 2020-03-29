Президент «Урала»: «Можно договориться с игроками об урезании зарплаты на 50 процентов. А потом им все вернуть»

Президент «Урала» Григорий Иванов — о том, нужно ли урезать игрокам зарплаты на 30-50 процентов во время паузы в чемпионате.

— Депутат Госдумы Игорь Лебедев на днях предложил на время паузы в чемпионате сократить зарплаты игрокам на 30-50 процентов.

— Я не знаю... У футболистов же действующие контракты. В отпуске же они тоже ничего не делают, но мы им платим. Так и здесь. И как нам быть? Оставить ребят без денег? А что делать с игроками ПФЛ и ФНЛ? Тоже им урезать зарплату?

— Лебедев говорил о премьер-лиге.

-У игроков действующие контракты. Клубы должны выполнять свои обязательства. Если только договориться с ними...

— О чем?

— Сказать им: «Ребят, сейчас такая тяжелая ситуация. Давайте пока мы будем вам платить половину зарплаты. А потом все компенсируем». Может быть, так поступить. Любой футболист, думаю, пойдет на это, если мы пропишем, что рано или поздно клуб им все вернет, погасит разницу. Хотя, допустим, долларовые миллионеры в «Барселоне» не соглашаются упасть по своей зарплате...

Одним словом, надо проводить собрания, разговаривать. В марте в «Урале» все нормально, мы все футболистам выплатили. Спонсоры от нас не отвернулись, у нас с ними заключены долгосрочные договоры. Они тоже своих обязательств перед нами не изменили. Посмотрим, что будет дальше. Скорее бы все это закончилось. Такая беда на нашу землю пришла... Ну что поделать? Надо перетерпеть. Дай бог, чтобы все были живы-здоровы. (Виталий Айрапетов)