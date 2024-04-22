Президент «Урала» о календаре РПЛ: «Сохранить поле в декабре проще, чем в феврале. Надо привыкать так играть»
Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги общего собрания РПЛ.
«Я голосовал, чтобы мы закончили играть 1 декабря. Но большинство решило проголосовать за 8 декабря, чтобы у нас не было тура в середине недели. Снежные матчи? Год на год не приходится. Сохранить качество поля в декабре проще, чем это сделать в феврале. Коллеги исходили из этого. Роман Юрьевич Бабаев приводил в пример, что в позапрошлом году в Москве практически не было снега. Надо привыкать так играть.
В Калининграде раз в год выпадет снег, так совпало, что это произошло в день игры. Что поделаешь? Вышли из положения, сыграли. Да, смотреть некомфортно, но поле было одинаковым для обеих команд. Например, на юге России 8 декабря можно играть. Нам могут поставить выездные матчи в декабре. Составители календаря понимают, кто и где», — сказал Иванов «СЭ».
В понедельник, 22 апреля, состоялось общее собрание РПЛ, проходившее в очном формате и в режиме видеоконференции. Клубы проголосовали за структуру, в соответствии с которой новый сезон начнется 20 июля, а первая его часть завершится 8 декабря.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
5
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2