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Президент «Урала» о календаре РПЛ: «Сохранить поле в декабре проще, чем в феврале. Надо привыкать так играть»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги общего собрания РПЛ.

«Я голосовал, чтобы мы закончили играть 1 декабря. Но большинство решило проголосовать за 8 декабря, чтобы у нас не было тура в середине недели. Снежные матчи? Год на год не приходится. Сохранить качество поля в декабре проще, чем это сделать в феврале. Коллеги исходили из этого. Роман Юрьевич Бабаев приводил в пример, что в позапрошлом году в Москве практически не было снега. Надо привыкать так играть.

В Калининграде раз в год выпадет снег, так совпало, что это произошло в день игры. Что поделаешь? Вышли из положения, сыграли. Да, смотреть некомфортно, но поле было одинаковым для обеих команд. Например, на юге России 8 декабря можно играть. Нам могут поставить выездные матчи в декабре. Составители календаря понимают, кто и где», — сказал Иванов «СЭ».

В понедельник, 22 апреля, состоялось общее собрание РПЛ, проходившее в очном формате и в режиме видеоконференции. Клубы проголосовали за структуру, в соответствии с которой новый сезон начнется 20 июля, а первая его часть завершится 8 декабря.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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Оренбург – Динамо
 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
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Зенит – Рубин
 - : -
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Краснодар – Балтика
 - : -
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Урал – Ростов
 - : -
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Факел – Кр. Советов
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