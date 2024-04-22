Канчельскис: «Возвращение Абаскаля в РПЛ мы вряд ли увидим, кто его наймет?»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы на возвращение испанского тренера Гильермо Абаскаля в чемпионат России.

14 апреля испанец был отправлен о отставку с поста главного тренера «Спартака». Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

«Так часто бывает, что после отставки главного тренера команда начинает выигрывать. Обыкновенная психология. Не думаю, что результаты «Спартака» в последних матчах стоит воспринимать как-то серьезно. Вернется ли Абаскаль в российский чемпионат? Возвращение Абаскаля в РПЛ мы вряд ли увидим, кто его наймет? И это не значит, что у него больше не получится ни в одном клубе, нет. Просто в РПЛ у Абаскаля уже сложилась не лучшая репутация», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

На данный момент красно-белые идут на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 играх.