Президент «Урала» Иванов высказался о возможной отмене лимита на легионеров

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в Тинькофф РПЛ. 3 февраля президент РФС Александр Дюков в интервью «СЭ» рассказал о возможном отмене лимита на легионеров.

«Я никогда не говорил, что был против лимита. Давайте сейчас уберем лимит. И представьте, как «Динамо» Москва выходит с одиннадцатью иностранцами. Из кого Черчесов будет выбирать игроков? Из кого? Из ФНЛ? Может, будет какой-то другой формат. Надо думать, как все красиво сделать, но это не значит, что лимит полностью нужно отменить. Я пока против такого решения.

Я за то, чтобы наши футболисты уезжали в зарубежные чемпионаты. Вспомните, как в 90-ые годы целый «Спартак» уезжал в топ-лиги. А уезжали, потому что они были востребованы. Сейчас же наших футболистов не берут, потому что российские футболисты не хотят прогрессировать. А зачем? Вон и так большая зарплата!

В зарубежном чемпионате нужно пахать, а у нас половину тренировки можно пешком пройти. Дай Бог, если уберут лимит, а у нас появятся новые Аршавины. Но может лучше подумать над другими форматами лимита. А то может получится так, что у нас только иностранцы будут играть", — сказал Иванов «СЭ».

С сезона-2020/21 лимит в чемпионате России работает по схеме «8 легионеров+17 россиян» в заявке команды на турнир.

(Владислав Флегонтов).