Уремович: «Бердыев хочет тренировать большой клуб. У него очень большие амбиции»

Защитник «Рубина» и сборной Хорватии Филип Уремович в интервью «СЭ» рассказал о совместной работе с бывшим главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

— Бердыев в последнем интервью сказал о том, что жалеет, что не поработал дольше с одним из игроков «Рубина», который сегодня вызывается в сборную. Логически только ты подходишь под эту формулировку, потому что с другими он не успел пересечься.

— При нем мы много работали над ошибками. Он возился с каждым игроком, но меня он очень многому научил. В то время я не осознавал и не до конца понимал все его требования. А спустя два года вижу, в чем ошибался. Осознал, что он хотел до меня донести и чему научить, чтобы я прогрессировал. Это в основном тактические нюансы. Он всегда говорил, что я обладаю скоростью, агрессией, но тактически должен прибавлять.

У Бекиича работа над тактикой отличается от того, что я видел у других тренеров. И для меня это было необычно. В Хорватии меня учили по-другому. Это был новый опыт. В России мы больше работаем над обороной, как перемещаться в защите. Это мне очень помогло прибавить.

— Бердыев второй год без работы. Как думаешь, почему?

— Не знаю, хочет ли он вообще работать с командами дальше. Наверное, хочет. Но я не знаю его ситуацию. Думаю, он хочет тренировать большой клуб, а не с маленький. У него очень большие амбиции.

— Бердыев считал ошибки, которые игроки допускают, и вы готовили ему нарезки. А как у Слуцкого?

— У нас всегда на теориях после каждой игры есть разбор наших действий. Но так, как при Бердыеве — такого нет. После первой части сезона Слуцкий подготовил разбор по каждому игроку и давал свои оценки, объяснил свое видение. У него было резюме по каждому футболисту «Рубина». И он мне сказал, в чем я был хорошо, а в чем нужно работать.