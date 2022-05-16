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ЦСКА предлагает Набабкину новый контракт на один год

Иван Торопцев
Корреспондент
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ЦСКА хочет продлить контракт с защитником Кириллом Набабкиным, сообщает Metaratings.

По информации источника, армейцы предлагают 35-летнему россиянину соглашение сроком на один год, зарплата футболиста будет зависеть от числа проведенных матчей.

Игрок еще не ответил на предложение клуба, но с большой долей вероятности продлит контракт.

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. В сезоне-2021/22 защитник принял участие в 18 играх армейцев и не отличился результативными действиями. Нынешнее соглашение футболиста с красно-синими действует до конца июня 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/stali-izvestny-podrobnosti-novogo-kontrakta-nababkina-s-tsska-1268107/
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