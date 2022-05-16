ЦСКА предлагает Набабкину новый контракт на один год

ЦСКА хочет продлить контракт с защитником Кириллом Набабкиным, сообщает Metaratings.

По информации источника, армейцы предлагают 35-летнему россиянину соглашение сроком на один год, зарплата футболиста будет зависеть от числа проведенных матчей.

Игрок еще не ответил на предложение клуба, но с большой долей вероятности продлит контракт.

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. В сезоне-2021/22 защитник принял участие в 18 играх армейцев и не отличился результативными действиями. Нынешнее соглашение футболиста с красно-синими действует до конца июня 2022 года.