Президент «Торпедо» Савин верит в шансы команды сохранить прописку в РПЛ

Президент «Торпедо» Ярослав Савин подвел итоги матча 26-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:5). Он также верит в шансы команды сохранить прописку в чемпионате России.

— Соперник гораздо сильнее — квалифицированнее, быстрее, сыграннее. Мы играем с командой, которая выдает лучший сезон в истории, показывает хороший футбол, реализацию.

— Получается, у «Торпедо» нет шансов на сохранение места в РПЛ.

— Шансы еще есть, мы будем бороться, — сказал Савин «РБ Спорт».