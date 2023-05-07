«Пари НН» — «Урал»: Безбородов правильно не назначил пенальти в пользу гостей

На 13-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Урал» арбитр Владислав Безбородов принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота нижегородцев.

Эпизод матча «Пари НН» — «Урал».

В их штрафной площади действительно произошел контакт мяча с левой рукой Кирилла Гоцука. Но она находилась в естественном положении, не была задрана или отставлена в сторону и не увеличивала площадь тела.

Помощь видеоассистентов судье не потребовалась.