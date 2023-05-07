ЦСКА — «Оренбург»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В воскресенье, 7 мая, состоится матч 26-го тура Российской премьер-лиги, в котором ЦСКА на своем поле примет «Оренбург». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге команды провели результативный матч, который завершился ничьей 2:2. Вообще в семи очных встречах армейцы пять раз одерживали победу, а на счету «Оренбурга» — только одна победа, состоявшаяся четыре года назад.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем ЦСКА — «Оренбург» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».