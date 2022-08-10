Президент «Торпедо» иронично отреагировал на новость о возможной отставке Бородюка

Президент «Торпедо» Денис Маслов в разговоре с «СЭ» прокомментировал слухи о возможной отставке Александра Бородюка с поста главного тренера команды.

«Я бы хотел как и Александр Генрихович открыть бутылочку пива. Новость вышла вчера ночью, когда мы сидели с Бородюком дома. Мы вместе ее прочитали, закрыли, и я пошёл домой спать», — сказал Маслов «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщал о возможной отставке Бородюка и его замене на экс-тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

Бородюк тренирует «Торпедо» с 2021 года. Контракт 59-летнего специалиста с клубом рассчитан до 2023 года.

После четырех туров РПЛ автозаводцы набрали одно очко и занимают 15-е место в турнирной таблице.