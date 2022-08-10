Хачатурянц — о результатах «Факела» в РПЛ: «Воронеж доказал всем, что является по-настоящему футбольным городом!»

Экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц в разговоре с «СЭ» высказался о результатах «Факела» в чемпионате России.

«У «Факела» замечательный стадион, отличная поддержка болельщиков на трибунах. Это очень важная программа для губернатора Воронежской области и всей губернии в целом. Видно, что эта команда очень сильно старается, а болельщики в свою очередь фантастическим образом их поддерживают. Воронеж доказал всем, что является по-настоящему футбольным городом! Абсолютно точно. Он всегда им был и остается», — сказал Хачатурянц «СЭ».

После 4-х туров воронежская команда идет на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 2 очка в 4 матчах.