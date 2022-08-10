Бородюк отреагировал на новость о своей отставке: «Открыл пиво, сидим с Гончаренко»
Главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своей отставке.
«Сейчас только что открыл бутылочку пива, читаю прессу, вместе сидим с Гончаренко», — сказал Бородюк «СЭ».
Ранее сообщалось, что московский клуб рассматривает несколько кандидатур в качестве замены 59-летнему специалисту.
Действующий контракт тренера с автозаводцами рассчитан до лета 2023 года. Под его руководством «Торпедо» набрало одно очко в четырех турах Российской премьер-лиги и занимает 15-е место в турнирной таблице.
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