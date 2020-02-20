Президент «Тамбова» рассказал о том, когда клуб сможет перестроить свой стадион и сыграть на нем

Президент «Тамбова» Арсен Габуев в интервью «СЭ» отметил, что клуб прикладывает максимальные усилия, чтобы завершить перестройку клубного стадиона до конца текущего сезона.

— Нам сначала нужно пройти экспертизу тех проектных решений, которые уже сделаны, — сказал Габуев. — Как только нам ее одобрят, сразу же приступим к строительной части.

— И в марте начнете перестраивать стадион?

— У нас в принципе, там небольшие работы. Есть вопросы по северной трибуне и по скудам. Как только получим положительную экспертизу, быстро все сделаем. Мы уже не раз обозначали сроки. Должны были сделать все это уже давно. Но появлялись определенные трудности, которые приходилось решать по ходу дела. Это и коллекторы по реке Студенец (она проходит под стадионом). Это и здания культурного наследия. Вопрос по охранным зонам тоже решили.

Осталась одна задача. Теплотрасса проходит за южной частью трибуны, за стадионом. Это накладывает определенные ограничения. Ищем решение, все в процессе. Мы сами сильно переживаем. Прикладываем максимальные усилия, чтобы завершить все до конца нынешнего сезона. (Виталий Айрапетов)

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