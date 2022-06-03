Умяров раскрыл подробности своей травмы

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в интервью «СЭ» рассказал, почему не мог выходить на поле в концовке сезона.

— Ты долго не играл, что случилось?

— У меня был рецидив задней.

— Все говорили вот-вот Наиль вернется, а тебя все не было.

— Потому что мы боялись — это тяжелая такая травма. Вроде бы я готов был, уже через неделю ходил без боли, бегать мог. Но, когда ускорялся, делал резкие движения, чувствовал боль.

— То есть тебя приберегли к финалу Кубка?

— Не приберегали, но, действительно, можно сказать, что я готовился к финалу. Раньше никак нельзя было выйти.

В минувшем сезоне 21-летний хавбек провел 26 матчей, в которых забил один гол.