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Президент РПЛ заявил: слова Карпина наносят ущерб репутации лиги

13:15
Валерий Карпин. Фото "СЭ" Письмо президента РПЛ Сергея Прядкина. Фото Instagram
Валерий Карпин. Фото "СЭ"
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Президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин отреагировал на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Специалист раскритиковал чемпионат России.

Сегодня он опубликовал в своем Instagram фотографию письма Прядкина на имя председателя комитета по этике Семена Андреева, в котором отметил, что высказывания Карпина наносят «ущерб деловой репутации РФПЛ и Тинькофф РПЛ как спортивному проекту».

Письмо президента РПЛ Сергея Прядкина. Фото Instagram
Письмо президента РПЛ Сергея Прядкина. Фото Instagram

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