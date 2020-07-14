Президент РПЛ заявил: слова Карпина наносят ущерб репутации лиги

Президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин отреагировал на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Специалист раскритиковал чемпионат России.

Сегодня он опубликовал в своем Instagram фотографию письма Прядкина на имя председателя комитета по этике Семена Андреева, в котором отметил, что высказывания Карпина наносят «ущерб деловой репутации РФПЛ и Тинькофф РПЛ как спортивному проекту».

Письмо президента РПЛ Сергея Прядкина. Фото Instagram

Валерий Карпин: «Удивлен решением РФС рассмотреть мои слова»