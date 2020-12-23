Прядкин предложил расширить премьер-лигу до 24 команд

Президент РПЛ Сергей Прядкин предложил реформировать премьер-лигу. По его задумке, число участников лиги может увеличиться до 24 с разделением на подгруппы.

«Я сторонник увеличения количества топовых матчей. То есть той схемы, при которой клубы разбиты на группы по 12, — приводит sports.ru слова Прядкина. — Схема с 24 командами в двух дивизионах была бы идеальна: увеличение количества топовых матчей влечет за собой рост рейтингов и выручки».

Он отметил, что таким образом клубы, которые попадут в РПЛ-2, в финансовом плане выиграют за счет потенциально больших сумм от распределения доходов с медиа- и коммерческих контрактов.

В начале декабря идею об увеличении числа участников РПЛ до 24 и разделении их на две подгруппы высказал известный футбольный функционер, постоянный колумнист «СЭ» Дмитрий Иванов.