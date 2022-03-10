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Арутюнянц — о назначении Карпина: «Рад вновь приветствовать его в качестве главного тренера «Ростова»

Арутюнянц прокомментировал назначение Карпина на пост главного тренера «Ростова»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера клуба. Также Карпин продлил контракт с Российским футбольным союзом и согласовал совмещение постов.

«Сборная России — команда, за которую переживают болельщики всех клубов страны, в том числе и нашего. Я уже говорил, что мы не могли не отпустить Валерия Георгиевича в национальную команду, ведь её интересы мы оцениваем превыше клубных.

Поэтому сейчас мы договорились с Российским футбольным союзом, что совмещение Карпиным постов в сборной и в клубе может быть прекращено, как только национальной команде России будет возвращено право участия в международных соревнованиях.

Я рад вновь приветствовать Георгиевича в качестве главного тренера «Ростова» и надеюсь на столь необходимые сегодня победы нашей команды под его руководством!" — приводит пресс-служба клуба слова Арутюнянца.

В «Ростове» Карпин работал с 2017 по 2021 год. Изначально планировалось, что полгода он будет совмещать работу, но 2 августа тренер объявил об уходе из клуба.

В нынешнем сезоне «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В 18 матчах команда набрала 18 очков.

Источник: https://fc-rostov.ru/ru/news/1891
Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
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