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Червиченко считает, что в «деле Кухты» «Химкам» нужно бороться с КДК до конца

Червиченко отреагировал на решение КДК не назначать «Локомотиву» техническое поражение
Георгий Скобликов

Экс-президент футбольного клуба «Химки» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение КДК не засчитывать «Локомотиву» поражение в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против подмосковной команды (3:2).

«Думаю, у нас огромные проблемы из-за того, что каждый пытается разворачивать правила и законы в удобную для себя сторону, а не следовать им. «Химки» должны отстаивать до конца свое право на три очка», — сказал Червиченко «СЭ».

Нападающий Ян Кухта перешел в московский клуб из «Славии» в начале января. В последней игре за пражский клуб с «Баником» (3:3) в чемпионате Чехии нападающий получил прямую красную карточку и был дисквалифицирован на один матч.

Для форварда «Локомотива» Яна Кухты матч с «Химками» стал дебютным в чемпионате России и вторым за клуб. Первый матч за железнодорожников 25-летний чех сыграл в БЕТСИТИ Кубке России против «Енисея» (0:4).

Подмосковный клуб подал протест на результат матча 20-тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:3), но КДК РФС отклонил требование засчитать железнодорожникам техническое поражение. По мнению председателя КДК РФС Артура Григорьянца, Кухта отбыл дисквалификацию в кубковом матче 3 марта против «Енисея» (0:4).

ФК Локомотив (Москва)
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