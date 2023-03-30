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Дюков: «Считаю правильным перестать рефлексировать и получить карту болельщика»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал «СЭ» работу системы паспорта болельщика Fan ID на матчах РПЛ.

— Понимаете претензию активных фанатов по паспорту болельщика?

— Причин несколько. Я уже высказывался. Это является нововведением. С определенным сопротивлением воспринимаем какие-то новшества. Безусловно, система идентификации болельщиков меняет привычный алгоритм. Раньше для попадания на трибуну нужно сделать один, второй, третий шаг, сейчас это поменялось. Нужно время, чтобы к изменениям привыкнуть, их принять и исследовать. большое количество болельщиков уже получили, более 600 тысяч. Видимо, для каких-то болельщиков нужно чуть больше времени, чтобы получить персонифицированную карту болельщиков. Гораздо проще просто получить карту болельщика и пойти на стадион. Предела совершенству нет. Те поручения, которые даны, на это и направлены. Это удобно. Есть возможность удаленной верификации. Считаю правильным перестать рефлексировать и получить карту болельщика.

— У болельщиков есть претензия, что карту болельщика могут аннулировать без суда.

— Давайте не будем теоретизировать. Возможно все. Случаи отказа, насколько я знаю, можно пересчитать по пальцам одной руки. Все отказы обоснованы тем, что этим отказам предшествовало решение суда.

— Чувствуете ли себя более безопасно на матчах РПЛ, чем на матчах сборной России или Кубка?

— Чувствую себя безопасно на матчах сборной и Кубка, потому что знаю, что наши правоохранительные структуры ведут соответствующую работу. Если ничего не происходит и все само собой, это не так. Есть люди, которые взяли на себя отвественность и за это отвечают. Если что-то произойдет, вы готовы взять на себя все риски? Все готовы выступить, но когда дело доходит до ответственности.

Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.

Футбол
РПЛ
Александр Дюков
5
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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Спартак – Ахмат
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