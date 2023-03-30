Дюков: «Считаю правильным перестать рефлексировать и получить карту болельщика»
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал «СЭ» работу системы паспорта болельщика Fan ID на матчах РПЛ.
— Понимаете претензию активных фанатов по паспорту болельщика?
— Причин несколько. Я уже высказывался. Это является нововведением. С определенным сопротивлением воспринимаем какие-то новшества. Безусловно, система идентификации болельщиков меняет привычный алгоритм. Раньше для попадания на трибуну нужно сделать один, второй, третий шаг, сейчас это поменялось. Нужно время, чтобы к изменениям привыкнуть, их принять и исследовать. большое количество болельщиков уже получили, более 600 тысяч. Видимо, для каких-то болельщиков нужно чуть больше времени, чтобы получить персонифицированную карту болельщиков. Гораздо проще просто получить карту болельщика и пойти на стадион. Предела совершенству нет. Те поручения, которые даны, на это и направлены. Это удобно. Есть возможность удаленной верификации. Считаю правильным перестать рефлексировать и получить карту болельщика.
— У болельщиков есть претензия, что карту болельщика могут аннулировать без суда.
— Давайте не будем теоретизировать. Возможно все. Случаи отказа, насколько я знаю, можно пересчитать по пальцам одной руки. Все отказы обоснованы тем, что этим отказам предшествовало решение суда.
— Чувствуете ли себя более безопасно на матчах РПЛ, чем на матчах сборной России или Кубка?
— Чувствую себя безопасно на матчах сборной и Кубка, потому что знаю, что наши правоохранительные структуры ведут соответствующую работу. Если ничего не происходит и все само собой, это не так. Есть люди, которые взяли на себя отвественность и за это отвечают. Если что-то произойдет, вы готовы взять на себя все риски? Все готовы выступить, но когда дело доходит до ответственности.
Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4