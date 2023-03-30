Дюков: «Верю в перспективу нашего футбола, вижу силы, чтобы потенциал реализовать»

Президент Российского футбольного союза (РФС), председатель правления и генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков высказался о давлении на нефтяную и футбольную отрасли.

— В одном из интервью вы сказали, что ожидаете усиления давления на нефтяную отрасль, можно сказать, что вы ожидаете усиления давления и на футбольную отрасль?

— Никто не может гарантировать, что усиления не будет. Но уже и так достаточное давление. Куда его усиливать.

— За этот год у вас не возникло желания оставить все это и уйти в нефтяную отрасль?

— Давайте избегать крайних оценок. Вы думаете, в нефтяной отрасли все так радужно? Такое количество вызовов — это и есть интерес.

При этом футбол — это не только профессиональные клубы и сборные, участие в еврокубках и чемпионатах мира и Европы. Футбол — это про каждого из нас, про то, чтобы иметь возможность им заниматься и играть в него, получать удовольствие от игры, самореализоваться. И в этом у нас есть определенные успехи.

В российском футболе много направлений: массовый, школьный, детский футбол, подготовка спортивного резерва, Академия РФС. У нас здесь есть определенные успехи. Например, проект «Футбол в школе». Пилотный проект завершился весной прошлого года, а с учебного года-2022/23 в нем участвуют уже 2150 школ из 48 регионов страны.

ЮФЛ, которая начиналась как турнир среди элитных академий футбольных клубов, сейчас — самое крупное футбольное соревнование в мире, проводимое национальной футбольной ассоциацией. Это единая система соревнований для всех возрастов, начиная с 15 лет, которая помогает юношам и девушкам легче переходить на взрослый уровень. в сезоне-2022/23 — это 12 турниров и 175 команд, к которым добавилась и Молодежная футбольная лига.

— Некоторые ваши коллеги потеряли интерес и ушли из футбола. Что заставляет вас оставаться?

— Я приходил с определенным видением, стратегией. Верю в перспективу нашего футбола, вижу силы, чтобы потенциал реализовать. Многое еще предстоит сделать. Это меня и мотивирует. Развитие массового, юношеского, детского футбола.