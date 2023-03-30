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Сегодня, 17:55

Дюков: «Верю в перспективу нашего футбола, вижу силы, чтобы потенциал реализовать»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Дюков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Российского футбольного союза (РФС), председатель правления и генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков высказался о давлении на нефтяную и футбольную отрасли.

— В одном из интервью вы сказали, что ожидаете усиления давления на нефтяную отрасль, можно сказать, что вы ожидаете усиления давления и на футбольную отрасль?

— Никто не может гарантировать, что усиления не будет. Но уже и так достаточное давление. Куда его усиливать.

— За этот год у вас не возникло желания оставить все это и уйти в нефтяную отрасль?

— Давайте избегать крайних оценок. Вы думаете, в нефтяной отрасли все так радужно? Такое количество вызовов — это и есть интерес.

При этом футбол — это не только профессиональные клубы и сборные, участие в еврокубках и чемпионатах мира и Европы. Футбол — это про каждого из нас, про то, чтобы иметь возможность им заниматься и играть в него, получать удовольствие от игры, самореализоваться. И в этом у нас есть определенные успехи.

В российском футболе много направлений: массовый, школьный, детский футбол, подготовка спортивного резерва, Академия РФС. У нас здесь есть определенные успехи. Например, проект «Футбол в школе». Пилотный проект завершился весной прошлого года, а с учебного года-2022/23 в нем участвуют уже 2150 школ из 48 регионов страны.

ЮФЛ, которая начиналась как турнир среди элитных академий футбольных клубов, сейчас — самое крупное футбольное соревнование в мире, проводимое национальной футбольной ассоциацией. Это единая система соревнований для всех возрастов, начиная с 15 лет, которая помогает юношам и девушкам легче переходить на взрослый уровень. в сезоне-2022/23 — это 12 турниров и 175 команд, к которым добавилась и Молодежная футбольная лига.

— Некоторые ваши коллеги потеряли интерес и ушли из футбола. Что заставляет вас оставаться?

— Я приходил с определенным видением, стратегией. Верю в перспективу нашего футбола, вижу силы, чтобы потенциал реализовать. Многое еще предстоит сделать. Это меня и мотивирует. Развитие массового, юношеского, детского футбола.

Футбол
Александр Дюков
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Дюков о работе в РФС: «Меня интересует процесс достижения целей»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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