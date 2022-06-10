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«Енисей» покинул тренерский штаб. Они продолжат свою работу в одном из ведущих клубов РПЛ

Тренерский штаб из четырех человек покинул «Енисей» ради работы в клубе РПЛ
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вадим Гаранин.
Фото ФК «Енисей»

Тренерский штаб ФК «Енисей» покидают четыре специалиста, сообщает сайт клуба.

Вадим Гаранин, Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт продолжат свою работу в одном из ведущих клубов РПЛ.

«Мы благодарим тренерский штаб за эту весну и за огромный вклад в победы «Енисея», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Ранее сообщалось, что Гаранин может возглавить «Сочи» в случае ухода Владимира Федотова.

Под руководством Гаранина красноярский клуб в минувшем сезоне занял 5-е место в ФНЛ и прошел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России.

Ранее сообщалось, что Федотов в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА. Контракт тренера с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://vk.com/fcenisey?w=wall-9578955_559817
ФК Енисей
Вадим Гаранин
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