«Енисей» покинул тренерский штаб. Они продолжат свою работу в одном из ведущих клубов РПЛ

Тренерский штаб из четырех человек покинул «Енисей» ради работы в клубе РПЛ

Тренерский штаб ФК «Енисей» покидают четыре специалиста, сообщает сайт клуба.

Вадим Гаранин, Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт продолжат свою работу в одном из ведущих клубов РПЛ.

«Мы благодарим тренерский штаб за эту весну и за огромный вклад в победы «Енисея», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Ранее сообщалось, что Гаранин может возглавить «Сочи» в случае ухода Владимира Федотова.

Под руководством Гаранина красноярский клуб в минувшем сезоне занял 5-е место в ФНЛ и прошел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России.

Ранее сообщалось, что Федотов в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА. Контракт тренера с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2022 года.