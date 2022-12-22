Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:35

Гинер рассказал, за счет чего можно конкурировать с «Зенитом»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Евгений Гинер.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент ЦСКА Евгений Гинер в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ.

— «Зенит» — лидер чемпионата. Реально ли с ним конкурировать?

— Да. За счет самоотдачи, тренерского мастерства, грамотных управленческих решений.

— А нет ощущения, что экономически невозможно бороться — и это преимущество «Зенита»?

— Не играют в футболе деньгами.

— Неправда. Питерцы покупают бразильцев и дают им огромные зарплаты.

— Это второй вопрос. Покупают бразильцев? Мы тоже их покупаем.

— Но они своих бразильцев засыпают деньгами, а вы нет.

— Это подход. Но в этом году в Кубке России в матче «Алания» — «Зенит» кто победил и прошел дальше? «Алания». Как так — а бразильцы, а деньги? Так что конкурировать можно.

После 17 туров «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 42 очка. ЦСКА идет на пятом месте — 29 очков.

Евгений Гинер. Евгений Гинер: «В Азии нам придется начинать с нуля»
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
1
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В марте российский футбол похоронят. Подготовка к траурным мероприятиям пройдет в пятницу
Падения с моста на автобус, эвакуация на вертолете. Фанаты сорвали праздник сборной Аргентины
Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону
МИД РФ сообщил об отказе Еревана от участия во встрече по мирному договору с Баку
Врач назвал самый частый вид рака у мужчин
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Илья Кухарчук: «Сейчас думаю о восстановлении от травмы, которая у меня была»
Итог голосования тренеров при определении лучшего игрока России-2022
Как голосовал Антон Хазов при определении лучшего игрока России
Федотов назвал футболиста ЦСКА лучшим игроком года
«Торпедо» возобновило интерес к нападающему «Тобола» Сергееву
Как голосовал Сергей Ташуев при определении лучшего игрока России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Романцев включил трех спартаковцев в пятерку лучших игроков года

Семин назвал футболиста ЦСКА лучшим игроком года
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости