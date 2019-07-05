Президент "Чайки" извинился перед болельщиками "Ростова" за грубые высказывания

Президент "Чайки" Андрей Чайка на пресс-конференции по случаю старта нового сезона прокомментировал конфликт с "Ростовом" по поводу фанатского сектора на "Ростов-Арене", которую клубы будут делить в этом сезоне.

– Я человек из бизнеса. Разные бывают переговоры, и потому я всегда бываю открыт для всех, всегда отвечаю на звонки. Не многие президенты футбольных клубов просто так берут трубки. Вчера один корреспондент звонил раз пять. Я понимал что это, видимо, журналист, но взял наконец трубку. И произошел диалог, в ходе которого корреспондент сказал: "А вот вам угрожают". Я ответил: "Те кто нам угрожают, с теми должны разбираться отделы по борьбе с экстремизмом. Таких людей надо лечить". Через два часа выходит текст, что "президент "Чайки" назвал болельщиков "Ростова" больными". Будем разбираться с этим корреспондентом. Я всегда был и остаюсь болельщиком "Ростова". Я в свое время помогал клубу, хорошо знаю многих игроков. Я очень хорошо отношусь к болельщикам "Ростова".

"Приносим извинения всем истинным болельщикам". "Чайка" выступила с обращением

Вчерашнее – урок для меня. На незнакомые номера отвечать, видимо, больше не буду. Ну хайпанули журналисты, ну и чего они добились? Давно уже не читаю новости, в них слишком много упора на негатив. Я не хочу ссориться ни с кем. Всегда считал, что лучше любой мир, чем война. Мы не претендуем на лидерство в области, "Ростов" всегда наш клуб номер 1. Наша задача – чтобы болельщики "Ростова" приходили и к нам. Те, кто любит футбол, смогут получить больше футбола в городе.

Вчера все, конечно, вышло из-под контроля. Хочу поблагодарить и областное министерство спорта, и замгубернатора Гуськова за стремление разрешить эту ситуацию. Мы все представляем донской футбол и должны своими успехами совместно его рекламировать. Надеемся, что сумеем договориться. Конкурировать надо с Москвой, Краснодаром, Волгоградом, Ставрополем, а не между собой на Дону.

Я не привык оправдываться, я отвечаю за свои слова. Еще раз хочу извиниться перед теми болельщиками, которые восприняли вчерашнюю историю на свой счет. Это уже дело МВД разбираться. Внутрирегиональная конкуренция, какая была между "Ростсельмашем" и СКА в свое время – это прошлое, наступили другие времена. Боление за две команды своего региона – это нормальная ситуация. Надо идти вперед, становиться сильнее, а не гавкаться друг с другом.

– Что в итоге с продажей билетов на вызвавшие конфликт 116-118 секторы?

– Мы даже не открывали продажу на них. Ожидаем в пределах 4-5 тысяч зрителей, так что нет смысла открывать южную и северную трибуну. У меня впечатление, что это кто-то специально раздувает. Мы же не можем отследить, говорит ли кто-то в интернете, что эти сектора наш дом или что-то еще. (Юрий Плохотниченко)​