Пресс-служба: "Стадион "Лужники" будет готов принять мартовские матчи РПЛ в случае необходимости"

Большая спортивная арена (БСА) "Лужники" в марте будет готова принять матчи чемпионата России по футболу, сообщили "СЭ" в пресс-службе спорткомплекса.

– В каком состоянии сейчас находится газон БСА "Лужники"? Что делается для ухода за ним?

– Игровая поверхность БСА находится в хорошем состоянии. В зимний период, при низких температурах, газон накрывался специальным покрытием. Сейчас на поле применяются установки искусственного освещения, а также проводятся все необходимые сезонные агротехнические работы, которые и должны быть на арене такого уровня.

– Будет ли готова БСА "Лужники", и в частности – поле, уже в марте принять матчи чемпионата России по футболу в случае поступления запроса от какого-либо клуба?

– Да. Если возникнет такая необходимость.

Ранее сообщалось о проблемах с состоянием полей на стадионах "Арсенал" в Туле и "Динамо" в Москве. На тульской арене 2 марта планируется проведение матча чемпионата России "Арсенал" – ЦСКА, а на московской встречи "Динамо" – "Спартак" 10 марта.

Стадион "Лужники" – крупнейший в России (вместимость – 81 000 зрителей). Арена открылась после масштабной реконструкции в ноябре 2017 года. На стадионе прошло семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года – в том числе игра открытия турнира и финал. (Илья Андреев)