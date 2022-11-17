Агузаров: «Краснодар» решил, что я им неугоден. Допускаю, что окружение Галицкого льет ему в уши"
Представитель Шапи Сулейманова и Ивана Игнатьева Алан Агузаров в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с «Краснодаром».
— Ваши отношения с «Краснодаром» остаются напряженными?
— «Краснодар», наверное, единственный клуб, с которым я абсолютно никак не контактирую. Они для себя решили, что Агузаров им неугоден — видимо, потому что стал работать с Сулеймановым и Игнатьевым. Но я разве настраивал ребят против клуба? Или просил для них баснословных денег? Или для себя что-то когда-то попросил? Так в чем проблема? Основная масса ребят из академии Галицкого работает с различными агентами, там нет негласного правила, что все должны быть закреплены за личным человеком Галицкого, например.
— Вы общались с Галицким?
— Отношусь к нему с большим уважением — по-другому невозможно, это мощнейший человек. Но допускаю, что его окружение просто льет ему в уши, настраивая против одних и подводя к благосклонности в отношении других. Простой пример: Игнатьев переходит в «Рубин», мне звонят из руководства [казанского] клуба и говорят, что переход за достаточно солидную сумму может состояться, только если мы не будем платить агентские Агузарову. Якобы это личная позиция Галицкого. Смешно же! Зачем? Для чего?
Но нет проблем — я просто попросил в таком случае сделать зарплату Ване выше. Мы быстро нашли компромисс с руководством «Рубина» по данному вопросу.
Был еще один пример: я звоню директору академии «Краснодара» Араму Фундукяну насчет двух мальчиков, которых они нагло решили забрать из академии «Алании». Он не поднимает трубку. Уважительно пишу ему сообщение с просьбой перезвонить, но не проходит и минуты, как человек меня блокирует. После этого я написал ему с другого номера: «Кто ты такой, Фундукян, что ты меня блокируешь?» Через пару дней от одного человека прилетает информация, как Галицкий рассказывает, что Агузаров позвонил Фундукяну и начал на ровном месте на него наезжать. Значит, так передали Галицкому.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2