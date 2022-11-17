Агузаров: «Краснодар» решил, что я им неугоден. Допускаю, что окружение Галицкого льет ему в уши"

Представитель Шапи Сулейманова и Ивана Игнатьева Алан Агузаров в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с «Краснодаром».

— Ваши отношения с «Краснодаром» остаются напряженными?

— «Краснодар», наверное, единственный клуб, с которым я абсолютно никак не контактирую. Они для себя решили, что Агузаров им неугоден — видимо, потому что стал работать с Сулеймановым и Игнатьевым. Но я разве настраивал ребят против клуба? Или просил для них баснословных денег? Или для себя что-то когда-то попросил? Так в чем проблема? Основная масса ребят из академии Галицкого работает с различными агентами, там нет негласного правила, что все должны быть закреплены за личным человеком Галицкого, например.

— Вы общались с Галицким?

— Отношусь к нему с большим уважением — по-другому невозможно, это мощнейший человек. Но допускаю, что его окружение просто льет ему в уши, настраивая против одних и подводя к благосклонности в отношении других. Простой пример: Игнатьев переходит в «Рубин», мне звонят из руководства [казанского] клуба и говорят, что переход за достаточно солидную сумму может состояться, только если мы не будем платить агентские Агузарову. Якобы это личная позиция Галицкого. Смешно же! Зачем? Для чего?

Но нет проблем — я просто попросил в таком случае сделать зарплату Ване выше. Мы быстро нашли компромисс с руководством «Рубина» по данному вопросу.

Был еще один пример: я звоню директору академии «Краснодара» Араму Фундукяну насчет двух мальчиков, которых они нагло решили забрать из академии «Алании». Он не поднимает трубку. Уважительно пишу ему сообщение с просьбой перезвонить, но не проходит и минуты, как человек меня блокирует. После этого я написал ему с другого номера: «Кто ты такой, Фундукян, что ты меня блокируешь?» Через пару дней от одного человека прилетает информация, как Галицкий рассказывает, что Агузаров позвонил Фундукяну и начал на ровном месте на него наезжать. Значит, так передали Галицкому.