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Агузаров: «Краснодар» решил, что я им неугоден. Допускаю, что окружение Галицкого льет ему в уши"

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Представитель Шапи Сулейманова и Ивана Игнатьева Алан Агузаров в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с «Краснодаром».

— Ваши отношения с «Краснодаром» остаются напряженными?

— «Краснодар», наверное, единственный клуб, с которым я абсолютно никак не контактирую. Они для себя решили, что Агузаров им неугоден — видимо, потому что стал работать с Сулеймановым и Игнатьевым. Но я разве настраивал ребят против клуба? Или просил для них баснословных денег? Или для себя что-то когда-то попросил? Так в чем проблема? Основная масса ребят из академии Галицкого работает с различными агентами, там нет негласного правила, что все должны быть закреплены за личным человеком Галицкого, например.

— Вы общались с Галицким?

— Отношусь к нему с большим уважением — по-другому невозможно, это мощнейший человек. Но допускаю, что его окружение просто льет ему в уши, настраивая против одних и подводя к благосклонности в отношении других. Простой пример: Игнатьев переходит в «Рубин», мне звонят из руководства [казанского] клуба и говорят, что переход за достаточно солидную сумму может состояться, только если мы не будем платить агентские Агузарову. Якобы это личная позиция Галицкого. Смешно же! Зачем? Для чего?

Но нет проблем — я просто попросил в таком случае сделать зарплату Ване выше. Мы быстро нашли компромисс с руководством «Рубина» по данному вопросу.

Был еще один пример: я звоню директору академии «Краснодара» Араму Фундукяну насчет двух мальчиков, которых они нагло решили забрать из академии «Алании». Он не поднимает трубку. Уважительно пишу ему сообщение с просьбой перезвонить, но не проходит и минуты, как человек меня блокирует. После этого я написал ему с другого номера: «Кто ты такой, Фундукян, что ты меня блокируешь?» Через пару дней от одного человека прилетает информация, как Галицкий рассказывает, что Агузаров позвонил Фундукяну и начал на ровном месте на него наезжать. Значит, так передали Галицкому.

Зелимхан Бакаев. «Бакаев согласился уйти в «Динамо», но Федун был принципиален: 10 миллионов, и никак иначе». Интервью Алана Агузарова
Футбол
ФК Краснодар
Алан Агузаров
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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Зенит – Н. Новгород
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Краснодар – Торпедо
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 - : -
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