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Сегодня, 10:17

Чинквини считает, что Захарян мог бы заинтересовать итальянские клубы

Виктория Кравченко
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Экс-менеджер «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини порассуждал о шансах Арсена Захаряна стать игроком английского клуба.

«Верю ли я в переход Захаряна в «Челси»? Ха, это сложный вопрос... Арсен — великолепный игрок, с этим никто не спорит, но я не знаю, насколько он готов к английской премьер-лиге. Допускаю, что Захарян вполне может заинтересовать итальянские клубы, у него есть потенциал», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

Этим летом «Челси» хотел активировать в контракте Захаряна опцию о выкупе и забрать его за 15 миллионов евро. Однако у лондонского клуба возникли сложности с денежными переводами.

В текущем сезоне Захарян провел за «Динамо» 19 матчей во всех турнирах. На счету 19-летнего полузащитника 3 гола и 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.kz/ru/news/oreste-chinkvini-zaharyan-mog-by-zainteresovat-ital-yanskie-kluby/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo
Арсен Захарян
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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 - : -
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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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