Чинквини считает, что Захарян мог бы заинтересовать итальянские клубы

Экс-менеджер «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини порассуждал о шансах Арсена Захаряна стать игроком английского клуба.

«Верю ли я в переход Захаряна в «Челси»? Ха, это сложный вопрос... Арсен — великолепный игрок, с этим никто не спорит, но я не знаю, насколько он готов к английской премьер-лиге. Допускаю, что Захарян вполне может заинтересовать итальянские клубы, у него есть потенциал», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

Этим летом «Челси» хотел активировать в контракте Захаряна опцию о выкупе и забрать его за 15 миллионов евро. Однако у лондонского клуба возникли сложности с денежными переводами.

В текущем сезоне Захарян провел за «Динамо» 19 матчей во всех турнирах. На счету 19-летнего полузащитника 3 гола и 6 результативных передач.