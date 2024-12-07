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Представитель Батракова: «Звездной болезни у Алексея не замечаю»

Диана Андрющенко
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Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев заявил, что футболист абсолютно нормально реагирует на новости вокруг него.

«Могу сказать, что Алексей не по годам взрослый и рассудительный молодой человек, он адекватно реагирует на все, что пишут. Он читает все, но это точно не выбивает его из игрового ритма. Звездной болезни я у него не замечаю», — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Батраков попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Батраков провел 22 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 5 миллионов евро. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Батраков
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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