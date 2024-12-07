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Сегодня, 21:45

Кобелев: «Когда Дивеева и Осипенко называют лучшими защитниками РПЛ, у меня волосы дыбом встают!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» высказал мнение об игре нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

В матче 18-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1) россиянин забил победный мяч.

— Дзюба опять всем все доказал?

— До сих пор считаю Дзюбу одним из лучших наших нападающих. Из тех, кто сегодня играет.

— Вот как?

— Да. Во-первых, он выигрывает всю борьбу вверху. Даже когда стоит! Цепляется практически за каждый мяч. К нему ни один защитник не может подобраться. О чем это говорит?

— О чем?

— Во-первых, Дзюба в порядке. А во-вторых, в РПЛ просто нет центральных защитников (и наших, и иностранцев), которые могут закрыть 36-летнего Дзюбу. И это проблема! Понимаете? Человек мало двигается. Но нет защитника, который способен его переиграть. Ни в одной команде РПЛ. Для меня это нонсенс.

— Это говорит об уровне РПЛ?

— Конечно! Мне говорят, что Дивеев и Осипенко — лучшая пара наших защитников. Так у меня волосы дыбом встают после услышанного!

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России, на его счету 163 гола.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Клаудиньо в&nbsp;матче против &laquo;Акрона&raquo; (1:2). «Вендел и Клаудиньо отбывают номер! В РПЛ нет защитника, который может закрыть Дзюбу». Кобелев о поражении «Зенита»

Андрей Кобелев (футбол)
Артем Дзюба
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Оренбург
 - : -
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Краснодар – Локомотив
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