Нагорных: «Уход Изидора не означает, что команда станет слабее»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал уход нападающего Вильсона Изидора в «Зенит».

«Уход Изидора ни в коем случае не означает, что команда станет слабее. На сегодняшний день в «Локомотиве» собраны сильные, мотивированные футболисты, уважающие друг друга, болельщиков и клуб. Этот состав способен решать поставленные на сезон задачи. В тоже время мы продолжаем вести работу по поиску игроков, которые реально точечно усилят команду», — сказал Нагорных.

Ранее «СЭ» сообщал, что общая сумма сделки составит порядка 6 миллионов евро.

23-летний француз играл за «Локомотив» с января 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.