Председатель совета директоров "Крыльев Советов" рассказал о переговорах с Анюковым

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Александр Фетисов рассказал, что переговоры с защитником Александром Анюковым шли более месяца, сообщает официальный сайт самарского клуба.

36-летний российский футболист будет выступать за "Крылья Советов" в сезоне-2019/20.

– Самарским болельщикам не нужно представлять Александра. Все прекрасно знают его футбольные качества. Он является одним из самых титулованных российских игроков, родившихся в Самаре. Очень рад, что трудные переговоры, которые мы вели более месяца, успешно завершены. Вы видите, что в этом году мы привлекли группу молодых самарских воспитанников, которые прошли полноценные летние сборы. Сейчас все они входят в обойму команды. С приходом Александра "самарское лобби" расширяется, и его опыт поможет не только молодым игрокам, но и родному клубу, – приводит слова Фетисова пресс-служба "Крыльев Советов".

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