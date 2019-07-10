Председатель совета директоров "Крыльев Советов" назвал задачу на сезон-2019/20

Заместитель губернатора Самарской области, председатель совета директоров "Крыльев Советов" Александр Фетисов рассказал о задаче самарской команды на сезон-2019/20, сообщает официальный Twitter клуба.

– Задача "Крыльев Советов" в новом сезоне - попасть в "десятку, – приводит слова Фетисова Twitter клуба.

По итогам прошлого сезона "Крылья Советов" заняли 13-е место в турнирной таблице РПЛ и победили в стыковых матчах "Нижний Новгород" (3:2 - общий счет).

⚡️А.Б. Фетисов: Задача "Крыльев Советов" в новом сезоне - попасть в "десятку"⚡️ — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 10 июля 2019 г.

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