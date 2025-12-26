Тюкавин — о целях на 2026 год: «Пройти его без травм и выиграть трофей с «Динамо» под руководством Гусева»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своих целях на будущий год.

«Главные цели на 2026-й: пройти его без травм, набрать мощную форму на сборах, хорошо выступить весной — и выиграть трофей вместе с «Динамо» под руководством Ролана Саныча. Мне кажется, у нас хорошие шансы в Кубке. Еще хотелось бы возвращения сборной. Если загадывать совсем нереальное — чтобы Лунев наконец сделал зубы!» — написал Тюкавин в своем блоге на «Спортс».

23 декабря «Динамо» объявило, что до конца сезона команду будет возглавлять Ролан Гусев, который ранее стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Валерия Карпина.

Бело-голубые ушли на зимнюю паузу на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 21 очко в 18 турах.