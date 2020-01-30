Председатель совета директоров «Крыльев Советов»: «Аренда Соболева была принята с учетом мнения Божовича»
15:03
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов прокомментировал аренду «Спартаком» форварда Александра Соболева.
— Решение было принято с учетом мнения тренерского штаба во главе с Миодрагом Божовичем, — цитирует Фетисова РИА Новости. — Последний сбор показал, что Александр мысленно уже не в Самаре. Отмечу, что стоимость Соболева за время его выступления за самарский клуб возросла многократно. Клуб в последнее время сделал несколько предложений по улучшению личного контракта.
Не секрет, что Александр сам изъявил желание играть в топ-клубе. И здесь мы пошли ему навстречу. Благодарим его за работу в составе нашей команды и желаем новых успехов в его футбольной карьере.
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