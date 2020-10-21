Как уже сообщал «СЭ», контрольно-дисциплинарный комитет РФС отклонил протест «Рубина», который пытался оспорить результат матча 11-го тура Тинькофф чемпионата России с «Краснодаром» (1:3).

— КДК РФС принял решение об отказе в удовлетворении протеста ФК «Рубин» по матчу 11-го тура с «Краснодаром» в связи с тем, что не установил нарушений правил игры, которые могли бы повлиять на результат матча, — приводит слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца пресс-служба организации. — В заседании КДК приняли участие представители «Краснодара», «Рубина», судья Михаил Вилков. Также был изучен рапорт инспектора, в котором было отмечено, что в рассматриваемой ситуации арбитр допустил методическую ошибку: изначально судье необходимо было проверить установку мяча, а затем давать свисток на возобновление игры, но данная ошибка не привела к нарушению правил, потому что игра не возобновлялась. На основании данных сведений КДК РФС сделал вывод, что арбитр имел право обратиться к ВАР с целью определения необходимости назначения пенальти в ворота «Рубина».