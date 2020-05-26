«Позорище, что убирают Семина». Дзюба высказался о ситуации в «Локомотиве»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказал свое мнение о ситуации в «Локомотиве». Ранее стало известно, что руководство «Локо» решило не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным. Его заменит Марко Николич.

«Меня поражает наша общественность, — сказал Дзюба в прямом эфире Instagram «Матч ТВ». — «Локомотив» должен остаться в числе конкурентов. Хорошая, сбалансированная и опытная команда.

Позорище, что убирают Семина. Именно так. С такими формулировками. Когда руководство говорит, что в футболе результат не всегда главное... Я в шоке.

Убрать одного из мэтра нашего футбола. Не понимаю, почему убирают в России у нас так заслуженных людей. Это для меня загадка.

Захотели и убрали. Люди, которые ничего не понимают. Это околофутбольные вещи начинают. Почему так

Палыч был тот оплот, который не давал команде развалиться. Но все указывает на то, что будет очень тяжело «Локо» удержаться».

31-летний Артем Дзюба в текущем сезоне провел 28 матчей за «Зенит» и забил 15 мячей при 12 голевых передачах.