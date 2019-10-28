Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен

Возгорание сухой травы у стадиона «Спартака» на северо-западе Москвы потушено, информирует сайте управления МЧС. Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, причиной возгорания стал оставленный непогашенным костер.

— 28 октября 2019 года в 17 часов 07 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Волоколамское шоссе, дом 69, где происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.

Принятыми мерами в 17 часов 38 минут пожар был локализован, а в 17 часов 46 минут ликвидирован.

Сведений о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр