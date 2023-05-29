Рейна высказался касательно своего будущего в России

Нападающий «Торпедо» Йорди Рейна высказался касательно своего будущего в России.

«Хочу ли я остаться в России и «Торпедо»? Мой контракт с командой действует до середины июня, у нас остался последний тур. После финальной игры сезона переговорю со своим агентом, взвешу все «за» и «против», и только тогда приму окончательное решение», — приводит слова Рейны Sport24.

В текущем сезоне 29-летний перуанец сыграл 12 матчей в РПЛ, где забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.