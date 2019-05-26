"Поставленные цели не достигнуты..." "Спартак" поблагодарил болельщиков за поддержку

"Спартак" на своем официальном сайте поблагодарил болельщиков за поддержку в сезоне-2018/19. При этом в сообщении отмечается, что команда не достигла поставленных ранее целей.

- Конечно, это совсем не тот результат, на который все мы рассчитывали. Цели, поставленные ранее, не достигнуты... Но уже скоро, после короткой паузы, команда соберется для подготовки к новому сезону и сделает все возможное, чтобы стать сильнее!

Подробнее о планах на летние сборы мы сообщим в ближайшее время. А сегодня наш клуб благодарит каждого болельщика, который поддерживал "Спартак" на протяжении этого сложного года. Спасибо вам, красно-белые! - говорится в сообщении.

"Спартак" занял 5-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Красно-белые пропустили вперед ЦСКА, который в параллельной встрече разгромил "Крылья Советов" (6:0).

Большой онлайн финиша сезона РПЛ