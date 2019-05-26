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"Поставленные цели не достигнуты..." "Спартак" поблагодарил болельщиков за поддержку

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"Спартак" на своем официальном сайте поблагодарил болельщиков за поддержку в сезоне-2018/19. При этом в сообщении отмечается, что команда не достигла поставленных ранее целей.

Конечно, это совсем не тот результат, на который все мы рассчитывали. Цели, поставленные ранее, не достигнуты... Но уже скоро, после короткой паузы, команда соберется для подготовки к новому сезону и сделает все возможное, чтобы стать сильнее!

Подробнее о планах на летние сборы мы сообщим в ближайшее время. А сегодня наш клуб благодарит каждого болельщика, который поддерживал "Спартак" на протяжении этого сложного года. Спасибо вам, красно-белые! - говорится в сообщении.

"Спартак" занял 5-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Красно-белые пропустили вперед ЦСКА, который в параллельной встрече разгромил "Крылья Советов" (6:0).

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-05-26-krasno-belyye_spasibo_za_podderzhku/

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