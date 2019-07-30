"Посчитал, что этот человек просто хочет переступить через тренера". Самедов - о Рианчо

Полузащитник Александр Самедов в интервью "СЭ" высказался в адрес бывшего исполняющего обязанности главного тренера "Спартака" Рауля Рианчо.

– Кто такой Рианчо?

– На ваш взгляд, кто он такой?

– Человек, который останется в истории клуба смешным дядькой.

– Мы практически не общались. У нас было пару диалогов на повышенных тонах. На тренировках еще при Массимо были стычки. Я посчитал, что этот человек просто хочет переступить через тренера, и в итоге Массимо не стало, а он стал тренером.

– Подсидел Карреру?

– Не знаю. Он вдруг стал главным тренером, хотя его привел Массимо, насколько я в курсе. У нас вообще не было никакого общения, я у него не играл, он меня не видел как футболиста. Один раз вызвал и сказал, что нужна моя помощь, как опытного игрока. Ответил, что помогу, без проблем. И все. Вот единственный наш разговор. Потом мы не общались. Я перестал попадать в заявку, просто тренировался в Москве. Ему было на меня все равно, мне было на него все равно. (Сергей Егоров)

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