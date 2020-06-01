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«Поразила поддержка Тарасовой и Дзюбы». Что удивило Семина

06:00
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в первом интервью после ухода из команды, которое он дал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, рассказал о том, какую поддержку он получил в последние дни.

— Чей отклик на ваш уход из «Локомотива» удивил и тронул вас больше всего? — вопрос Семину.

— Великого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, сказавшей в интервью «СЭ», что, если будет петиция в поддержку Семина, она готова ее подписать. Вот это поразило! Обратило на себя внимание резкое и искреннее высказывание капитана сборной России Артема Дзюбы. Мы с ним никогда не работали, и приятно услышать от него такие слова. Много было и других звонков, писем, сообщений, в том числе от болельщиков других команд. Они частные, поэтому неправильно их упоминать. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Юрия Семина — здесь

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