«Поразила поддержка Тарасовой и Дзюбы». Что удивило Семина

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в первом интервью после ухода из команды, которое он дал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, рассказал о том, какую поддержку он получил в последние дни.

— Чей отклик на ваш уход из «Локомотива» удивил и тронул вас больше всего? — вопрос Семину.

— Великого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, сказавшей в интервью «СЭ», что, если будет петиция в поддержку Семина, она готова ее подписать. Вот это поразило! Обратило на себя внимание резкое и искреннее высказывание капитана сборной России Артема Дзюбы. Мы с ним никогда не работали, и приятно услышать от него такие слова. Много было и других звонков, писем, сообщений, в том числе от болельщиков других команд. Они частные, поэтому неправильно их упоминать. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Юрия Семина — здесь