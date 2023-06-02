Попов: «Наверняка перед ЦСКА ставилась задача бороться за медали, куда входит третье место»

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов высказался о борьбе за серебро и бронзу в заключительном туре чемпионата России.

«Сейчас ЦСКА идет на втором месте, и у армейцев больше шансов взять серебро, потому что все на сто процентов зависит от них самих. Станет ли неудачей для команды третье место? Изначально перед сезоном там наверняка ставилась задача бороться за медали, куда входит третье место. Но если ты идешь на втором месте, падать ниже тебе не хочется. Для «Спартака» тоже, я думаю, главное — это медали, но они постараются подняться максимально и завоевать серебро», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Попова.

На данный момент ЦСКА с 55 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, имея в активе 54 очка. «Ростов» расположился на 4-й позиции (53 очка).