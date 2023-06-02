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Сегодня, 16:37

Попов: «Наверняка перед ЦСКА ставилась задача бороться за медали, куда входит третье место»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов высказался о борьбе за серебро и бронзу в заключительном туре чемпионата России.

«Сейчас ЦСКА идет на втором месте, и у армейцев больше шансов взять серебро, потому что все на сто процентов зависит от них самих. Станет ли неудачей для команды третье место? Изначально перед сезоном там наверняка ставилась задача бороться за медали, куда входит третье место. Но если ты идешь на втором месте, падать ниже тебе не хочется. Для «Спартака» тоже, я думаю, главное — это медали, но они постараются подняться максимально и завоевать серебро», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Попова.

На данный момент ЦСКА с 55 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, имея в активе 54 очка. «Ростов» расположился на 4-й позиции (53 очка).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005144797_denis_popov_pered_cska_stoit_zadacha_vzyat_medali_a_trete_mesto_tuda_vhodit
Денис Попов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

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Максим Ненахов

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 19 1 3
Александр Соболев

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Спартак

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