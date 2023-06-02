Петрушин — о возможном назначении Слуцкого в «Динамо»: «Его можно назвать сбитым летчиком»
Экс-тренер «Динамо» Алексей Петрушин отреагировал на слухи, что новым главным тренером «Динамо» может стать Леонид Слуцкий.
1 июня сообщалось, что 52-летний специалист находится в числе кандидатов, которых рассматривает руководство бело-голубых.
«После ЦСКА Слуцкий проваливался, в том числе в «Рубине». Знаете, его можно назвать сбитым летчиком, хотя лично про него ничего плохого сказать не могу. Хочу, чтобы в команду пришёл нормальный тренер и ребята боролись за тройку. Кандидатов много, мне сложно судить о них. Вопрос, кто придёт: россиянин или иностранец. Бувач же босниец, так что он ищет варианты заграницей. Думаю, следующий тренер вполне может быть выходцем из бывшей Югославии», — приводит слова Петрушина «Евро-футбол.Ру».
Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. До этого он возглавлял «Витесс», «Халл Сити», сборную России, ЦСКА, «Крылья Советов», ФК «Москва» и «Уралан».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
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2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
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6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
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7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
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8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
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9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
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10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
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Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
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Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
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Урал – Сочи
|- : -
|Г
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Филипе Силва Малком
Зенит
|23
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Квинси Промес
Спартак
|20
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Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
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Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
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Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
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Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
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|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9