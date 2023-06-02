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Сегодня, 16:29

Петрушин — о возможном назначении Слуцкого в «Динамо»: «Его можно назвать сбитым летчиком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Динамо» Алексей Петрушин отреагировал на слухи, что новым главным тренером «Динамо» может стать Леонид Слуцкий.

1 июня сообщалось, что 52-летний специалист находится в числе кандидатов, которых рассматривает руководство бело-голубых.

«После ЦСКА Слуцкий проваливался, в том числе в «Рубине». Знаете, его можно назвать сбитым летчиком, хотя лично про него ничего плохого сказать не могу. Хочу, чтобы в команду пришёл нормальный тренер и ребята боролись за тройку. Кандидатов много, мне сложно судить о них. Вопрос, кто придёт: россиянин или иностранец. Бувач же босниец, так что он ищет варианты заграницей. Думаю, следующий тренер вполне может быть выходцем из бывшей Югославии», — приводит слова Петрушина «Евро-футбол.Ру».

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. До этого он возглавлял «Витесс», «Халл Сити», сборную России, ЦСКА, «Крылья Советов», ФК «Москва» и «Уралан».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005145207_petrushin_-_o_sluckom_v_dinamo_on_sbityiy_letchik
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Леонид Слуцкий
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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