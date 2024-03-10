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10 марта, 14:48

Гендиректор «Ахмата» в шутку предложил расстрелять Харина после реплики об удалении: «Он же не артист в театре»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о реплике полузащитника Евгения Харина после удаления в матче 20-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

Ранее Харин после удаления резко высказался в подтрибунном помещении: «Придурки блин (в оригинале употреблено нецензурное слово. — Прим. «СЭ»), новички долбаные» (в оригинале употреблено нецензурное слово. — Прим. «СЭ»).

«Я предлагаю вообще расстрелять. Совершил преступление! Человек просто на эмоциях что-то сказал без конкретного упоминания. Он же не артист в театре. Есть эмоциональная составляющая. Подвел команду, получил удаление. Предлагаю высшую меру сразу, чтобы другим неповадно было говорить в подтрибунке что-то. 

В каждых правилах почему-то у нас всегда есть отступления. Когда нам рассказывают, почему он эти сделал, а здесь был не такой акцентированный толчок или удар по ноге. На все находят оправдания, когда хотят. Еще раз говорю: мы не говорим о том, что он прав. Он неправ, он подвел команду. Можно говорить, что мы проигравшая сторона, мы заинтересованная сторона. Но я же с коллегами общаюсь. Ну так нельзя делать. Наше мнение, что нельзя», — сказал Айдамиров «СЭ».

В конце первого тайма Харин получил вторую желтую карточку за симуляцию в штрафной площади бело-голубых, после чего оставил грозненцев в меньшинстве. 

«Динамо» (38 очков) одержало вторую победу после возобновления чемпионата и сократило отставание от «Краснодара» (39), занимающего вторую строчку в турнирной таблице. «Ахмат» (20) идет 12-м в РПЛ.

В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде против «Оренбурга», а «Ахмат» проведет домашнюю встречу с «Сочи». Оба матча состоятся 24 апреля.

Евгений Харин
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
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