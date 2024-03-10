Гендиректор «Ахмата» в шутку предложил расстрелять Харина после реплики об удалении: «Он же не артист в театре»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о реплике полузащитника Евгения Харина после удаления в матче 20-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

Ранее Харин после удаления резко высказался в подтрибунном помещении: «Придурки блин (в оригинале употреблено нецензурное слово. — Прим. «СЭ»), новички долбаные» (в оригинале употреблено нецензурное слово. — Прим. «СЭ»).

«Я предлагаю вообще расстрелять. Совершил преступление! Человек просто на эмоциях что-то сказал без конкретного упоминания. Он же не артист в театре. Есть эмоциональная составляющая. Подвел команду, получил удаление. Предлагаю высшую меру сразу, чтобы другим неповадно было говорить в подтрибунке что-то.

В каждых правилах почему-то у нас всегда есть отступления. Когда нам рассказывают, почему он эти сделал, а здесь был не такой акцентированный толчок или удар по ноге. На все находят оправдания, когда хотят. Еще раз говорю: мы не говорим о том, что он прав. Он неправ, он подвел команду. Можно говорить, что мы проигравшая сторона, мы заинтересованная сторона. Но я же с коллегами общаюсь. Ну так нельзя делать. Наше мнение, что нельзя», — сказал Айдамиров «СЭ».

В конце первого тайма Харин получил вторую желтую карточку за симуляцию в штрафной площади бело-голубых, после чего оставил грозненцев в меньшинстве.

«Динамо» (38 очков) одержало вторую победу после возобновления чемпионата и сократило отставание от «Краснодара» (39), занимающего вторую строчку в турнирной таблице. «Ахмат» (20) идет 12-м в РПЛ.

В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде против «Оренбурга», а «Ахмат» проведет домашнюю встречу с «Сочи». Оба матча состоятся 24 апреля.