Попадание Малкома в Турбина — второе по популярности видео аккаунта «433» в 2019 году
21:06
Инцидент во время матча чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом» занял второе место по просмотрам в популярном Instagram-аккаунте «433». Момент, когда бразильский форвард «Зенита» Малком случайно попал мячом в арбитра Евгения Турбина, собрал 5,7 миллиона просмотров и 1,7 миллиона лайков.
Победу же одержал эффектный подкат защитника «Боруссии» из Менхенгладбаха Рами Бенсебаини в матче чемпионата Германии против «Вольфсбурга» — 9,7 миллиона просмотров и 2,1 миллиона лайков.
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