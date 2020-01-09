Инцидент во время матча чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом» занял второе место по просмотрам в популярном Instagram-аккаунте «433». Момент, когда бразильский форвард «Зенита» Малком случайно попал мячом в арбитра Евгения Турбина, собрал 5,7 миллиона просмотров и 1,7 миллиона лайков.

Победу же одержал эффектный подкат защитника «Боруссии» из Менхенгладбаха Рами Бенсебаини в матче чемпионата Германии против «Вольфсбурга» — 9,7 миллиона просмотров и 2,1 миллиона лайков.