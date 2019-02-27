"Понты дороже денег". Сайт "Спартака" взрывает соцсети

В 11.00 на сайте "Спартака" в разделе "новости" под заголовком "Понты дороже денег". В заметке – копипасте текста блогера с сайта "Бобсоккер" были критические высказывания в адрес устроителей акции под кодовым названием "Фантастические твари".

Несколько дней назад на рекламных носителях столицы появились плакаты с критическими высказываниями в адрес руководства клуба и некоторых игроков. Плакат выполнен в стилистике афиши известного фильма "Фантастические твари".

Клуб никак публично не реагировал на данную акцию.

В заметке, которую опубликовал "Спартак", блогер "Шариков" позволяет себе критические высказывания в адрес "неких болельщиков московского "Спартака", которые "по сообщениям В ПЕЧАТИ", "в преддверии возобновления чемпионата России расклеили в столице плакаты с обращением к руководству клуба и некоторым игрокам".

Акция названа дешевой провокацией, потому что "лагерь болел "Спартака", только-только начавший консолидироваться вокруг "итогов и результатов предсезонки в ожидания возобновления "чемпа", моментально разделился и, с новыми силами, бросился выяснять промеж себя, кто может быть в "Спартаке", а кого там быть не должно".

"Провокаторы добились своей цели", – делает вывод блогер Шариков.

Далее следуют намеки на то, что у людей-устроителей акции надо спросить "они до сих пор не понимают, что заказывает музыку тот, кто платит, а не горстка нищих горлопанов, почему-то возомнивших себя "третейскими" судьями".

Автор делает выводы, что "ни один нормальный хозяин никогда не пойдет на поводу у нищебродов", а в самом худшем случае "плюнет и просто выкинет на помойку эту надоевшую игрушку вместе с ними и их "требованиями".

Заметка в разделе "новости" продержалась около часа, после чего была удалена.

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