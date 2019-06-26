15:45 | Футбол — РПЛ

Понсе получит игровое время в предстоящем матче с "Ростовом" на турнире в Австрии

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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов на пресс-конференции, посвященной началу турнира Кубок Париматч Премьер заявил, что новичок красно-белых Эсекиэль Понсе получит игровое время в матче с "Ростовом". Встреча пройдет 26 июня, в среду, начало – в 19.00 (мск). 

– Как скоро мы увидим на поле Понсе?

– Через пару часов увидим, определенное время он получит. Про него уже все написано, осталось лишь увидеть на поле. Будем надеятся, он будет полезен

– А игроки на просмотре? В частности, Баду?

– У Баду функциональное состояние недостаточное. Может быть, в следующих двух играх он получит практику, – сказал Кононов. (Гоша Чернов)

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Ростов - Спартак

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/kubok-match-premer-2/2019

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