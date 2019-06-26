Понсе получит игровое время в предстоящем матче с "Ростовом" на турнире в Австрии

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов на пресс-конференции, посвященной началу турнира Кубок Париматч Премьер заявил, что новичок красно-белых Эсекиэль Понсе получит игровое время в матче с "Ростовом". Встреча пройдет 26 июня, в среду, начало – в 19.00 (мск).
– Как скоро мы увидим на поле Понсе?
– Через пару часов увидим, определенное время он получит. Про него уже все написано, осталось лишь увидеть на поле. Будем надеятся, он будет полезен
– А игроки на просмотре? В частности, Баду?
– У Баду функциональное состояние недостаточное. Может быть, в следующих двух играх он получит практику, – сказал Кононов. (Гоша Чернов)
Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/kubok-match-premer-2/2019