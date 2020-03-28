Понсе назвал самого знаменитого уроженца его родного Росарио

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе рассказал, кто является самым знаменитым уроженцем его родного города — Росарио.

— Месси — самый знаменитый житель нашего города, — сказал Понсе в эфире клубного канала в ВКонтакте. — Я с ним не встречался. Видел на расстоянии, но чтобы пообщаться... такого не было. Мы гордимся, что он наш земляк.

Оказаться в основной сборной — это моя главная мечта. Надеюсь, он когда-нибудь сбудется. И, может, там мы встретимся с Лионелем.