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Понсе назвал самого знаменитого уроженца его родного Росарио

15:37
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Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе рассказал, кто является самым знаменитым уроженцем его родного города — Росарио.

— Месси — самый знаменитый житель нашего города, — сказал Понсе в эфире клубного канала в ВКонтакте. — Я с ним не встречался. Видел на расстоянии, но чтобы пообщаться... такого не было. Мы гордимся, что он наш земляк.

Оказаться в основной сборной — это моя главная мечта. Надеюсь, он когда-нибудь сбудется. И, может, там мы встретимся с Лионелем.

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